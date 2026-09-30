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Tire-İzmir kara yolunda süt kamyonu otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

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Tire-İzmir kara yolunda süt kamyonu otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı
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İzmir'in Tire ilçesinde süt kamyonunun otomobile çarptığı kazada otomobil şarampole, kamyon dere yatağına devrildi. Otomobildeki 2 kişi yaralanarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı; kamyon sürücüsü ifadesi için jandarmaya götürüldü. Kazaya bir kamyonetin de karıştığı öğrenildi.

İzmir'in Tire ilçesinde otomobil, kamyon ve kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Tire- İzmir kara yolunda seyreden M.K. idaresindeki 35 EY 104 plakalı süt kamyonu, Tire Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde önünde ilerleyen 09 AIZ 693 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, şarampole düştü. Kamyon ise kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Kazaya bir kamyonetin de karıştığı öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan A.Ş. ile D.Ş. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü M.K, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA
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