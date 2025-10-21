Haberler

Tire'de Tarlada El Bombası Bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde, bir çocuk babasıyla birlikte tarlasını sürerken el bombası buldu. Babası durumu polise bildirdi ve bomba imha uzmanları olaya müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, dün İ.A. tarlasını sürdüğü sırada 10 yaşındaki oğlu toprak altında bir el bombası buldu.

Çocuk, bombayı sabah babası İ.A'nın Celal Bayar Bulvarı'ndaki lastikçi dükkanına getirdi. Dükkanda bulunan İ. A, cismin el bombası olduğunu anlayınca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanı ekipler, el bombasını inceleme ve imha için alarak emniyete götürdü.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
