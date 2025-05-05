Tire'de Karayolu Trafik Güvenliği Günü Etkinliği Düzenlendi
İzmir'in Tire ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri, vatandaşlara trafik kurallarını anlatarak güvenli sürüş teknikleri ve yaya bilinci konularında bilgilendirme yaptı.
İzmir'in Tire ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda stant açarak vatandaşlara trafik kurallarını anlattı.
Güvenli sürüş teknikleri ve yaya bilinci konularında bilgilendirme yapan ekipler, broşür dağıttı.
Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel