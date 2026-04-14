Arnavutluk'ta binada çıkan yangın yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı

Güncelleme:
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir binada çıkan yangın, 2,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Başkent Tiran'da bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dış cepheye ve diğer bölümlere yayılan yangın, kısa sürede büyüdü.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bir yandan yangını söndürmeye çalışan ekipler, bir yandan da binayı tahliye etti.

Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter de yangını söndürmek için görevlendirildi.

Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yetkililer, henüz ölen ya da yaralanan olup olmadığına ve yangının çıkış nedenine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
