Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği, Tiran'da iftar programı düzenledi

Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) tarafından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde başkent Tiran'da iftar programı düzenlendi.

Tiran'daki bir otelde düzenlenen iftar programına, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, TÜMED temsilcileri, Türkiye mezunları ve çok sayıda davetli katıldı.

TÜMED Başkanı Egert Haxhiu, burada yaptığı konuşmada, kuruldukları günden bugüne Türkiye ve Arnavutluk arasındaki dostluk ilişkilerine katkı sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Haxhiu, "Dünyada her gün savaş olurken bizler hep mazlumun yanında olacağız. Gazze'deki çocuklar, gençler, kadınlar ve yaşlılar ne kadar acı çekiyorsa biz de o kadar hissediyoruz." diye konuştu.

Tiran Din Hizmetleri Müşaviri Adem Gerlegiz de iftar sofralarının sadece açlığı gideren ortamlar değil aynı zamanda gönülleri birleştiren, kardeşliği pekiştiren ve muhabbeti tazeleyen bereketli buluşmalar olduğunu belirtti.

Gerlegiz, Türkiye Mezunları'nın Türkiye ile Arnavutluk arasındaki dostluk ve işbirliğinin en kıymetli temsilcileri olduğunu vurguladı.