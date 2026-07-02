Türkiye Maarif Vakfına bağlı Tiran New York Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesi'nde (UNYT) 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Başkent Tiran'daki Kongre Sarayı'nda düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, TMV yetkilileri, akademisyen, öğrenciler ile veliler katıldı.

Bakan Yardımcısı Demirli, burada yaptığı konuşmada, TMV'nin 66 ülkede 540 eğitim kurumuyla 75 binin üzerinde öğrenciye ulaşan geniş bir eğitim ağına sahip olduğunu söyledi.

UNYT'nin vakıf bünyesindeki ilk üniversite olduğunu anımsatan Demirli, "Bugün mezuniyetini kutladığımız üniversitemiz de bu küresel eğitim ağının önemli bir parçasıdır." dedi.

Demirli, Arnavutluk'taki köklü eğitim geleneği ile Türkiye'nin güçlü eğitim tecrübesinin, yüksek öğretim standartlarının bir araya geldiğinde ortaya yalnızca bir üniversite değil, bölgesel ve küresel ölçekte örneklik teşkil eden bir akademik model de ortaya çıktığını vurguladı.

"Arnavutluk ile bağlarımız eğitim alanındaki işbirliğimizle çok daha güçleniyor"

Büyükelçi Erciyes de bu sevinci mezun öğrencilerle paylaşmanın büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

TMV okullarındaki eğitim kalitesini gördükten sonra Arnavutluk ile ilişkilerin geleceğine de güvenle baktığına dikkati çeken Erciyes, "Arnavutluk ile çok güçlü tarihi, insani ve kültürel bağlarımız var. Ancak bu işbirliği, bu dostluk, eğitim alanındaki işbirliğimizle çok daha güçleniyor." diye konuştu.

UNYT Rektör Vekili Doç. Dr. İlir Kalemaj, UNYT'nin küresel eğitim standartlarının, Balkanların zengin tarihi ve dinamik geleceğiyle buluştuğu bir yer olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Kalemaj, "Türkiye Maarif Vakfının vizyoner kanatları altında birlikte geçirdiğimiz yolculuk, Tiran New York Üniversitesi için tarihi bir an. Kıtaları, kültürleri ve hedefleri birleştirmeyi amaçladık. Bugün size baktığımda, bu misyonu başarıyla tamamladığımızı güvenle söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.