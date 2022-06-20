TIR, önce direk ve ağaçlara sonra minibüse çarptı: 1 yaralı VAN'da İran plakalı TIR, önce aydınlatma direkleri ile ağaçlara ardından minibüse çarptı. VAN'da İran plakalı TIR, önce aydınlatma direkleri ile ağaçlara ardından minibüse çarptı. Kazada minibüs sürücüsü, hafif yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde sebze hali kavşağında meydana geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki gümrük kapısından giriş yapan İran plakalı TIR'ın, iddiaya göre, aşırı ısınma nedeniyle freni tutmadı. TIR, önce yol kenarındaki aydınlatma direkleri ile ağaçlara sonra da minibüse çarptı. Minibüs, refüje savrulurken, TIR ise güçlükle durdu. Kazada minibüs sürücüsü hafif yaralandı, TIR şoförü ise kaldırımda oturarak, kazanın şokunu atlatamaya çalıştı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Güncel Güncel Haberler

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