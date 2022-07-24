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TIR'ın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı - İpek Yavaş - Güncel
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TIR'ın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

ÇANAKKALE'nin Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı Sami Çatan yaşamını yitirdi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı Sami Çatan yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Küçükkuyu belde merkezinde meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir istikametine giden Mevlüt Akkaya yönetimindeki 06 DF 2281 plakalı çekici ve buna bağlı 06 BTF 567 yarı römorklu TIR, Küçükkuyu belde merkezindeki trafik ışıkları noktasında yolun karşısına geçmeye çalışan Sami Çatan'a çarptı. Çarpma sonucunda ağır yaralanan Çatan, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Çatan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsünün jandarma tarafından gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Güncel

Küçükkuyu Çanakkale Güncel Haberler

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