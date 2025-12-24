Haberler

İnegöl'de TIR'ın Çarptığı Karavan Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Güncelleme:
BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın çarpması sonucu şarampole yuvarlanan karavanın sürücüsü Sevil S. (61) yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Şehitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden Yusuf D. yönetimindeki 34 UC 8236 plakalı TIR, aniden önüne geçtiği önü sürülen Sevil S.'nin kullandığı 16 ANM 336 plakalı karavana çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan karavan şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri tarafından karavandan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
