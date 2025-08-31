TIR ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

TIR ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, TIR ile çarpıştı. Otomobilin sürücüsü Adem Yaman (37) olay yerinde hayatını kaybetti. TIR şoförü gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Adem Yaman (37) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Antalya-Fethiye kara yolunun Seydikemer ilçesi Karabel mevkisinde meydana geldi. Seydikemer'de alüminyum doğrama işi ile uğraşan Adem Yaman'ın kullandığı 48 JU 469 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 07 CAZ 419 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, otomobil hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, evli ve 2 çocuk babası Yaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TIR şoförünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezmi Baskın'a taciz suçlaması: Asansörde rahatsız etti, gece boyu aradı

Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı hakkında yüz kızartıcı iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.