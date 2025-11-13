Haberler

TIR Arızası Korkunç Bir Kazaya Neden Oldu: Şoför Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde TIR'ındaki arızayı gidermeye çalışan Musa Temur, hidrolik sistemdeki arıza nedeniyle silobas tankının altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde TIR'ındaki arızayı gidermek isterken hidrolik sistemdeki arıza nedeniyle aniden kapanan silobas tankının altında kalan Musa Temur (27) hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Sebze Hali'nde meydana geldi. 34 HH 6572 dorse plakalı TIR'ın şoförü Musa Temur, araçtaki arızayı kendi imkanlarıyla gidermeye çalıştı. Bu sırada hidrolik sistemdeki arıza nedeniyle silobas tankı aniden kapanınca Temur altında kaldı. TIR uzun süre hareket etmeyince firma yetkilileri, saat 21.00 sıralarında bölgeye bir kişi gönderdi. Şoförün silobas tankının altında kaldığını gören bu kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Musa Temur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Musa Temur'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
