TIR'a arkadan çarpan çekicinin sürücüsü öldü - Haberler

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TIR'a arkadan çarpan çekicinin sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı - Okan Çalışkan - Güncel
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TIR'a arkadan çarpan çekicinin sürücüsü öldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan çekicinin sürücüsü Ahmet Başar (34), hayatını kaybetti.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan çekicinin sürücüsü Ahmet Başar (34), hayatını kaybetti.

Kaza, gündüz saatlerinde Tarsus- Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Ahmet Başar yönetimindeki 01 BAY 47 plakalı çekici, A.K. (31) idaresindeki 46 AEP 120 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Başar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Başar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Ahmet Başar, Tarsus, Polis, Kaza, Güncel, Haberler

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