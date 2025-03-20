TİP Sözcüsü, ODTÜ'de Darp Edilen Öğrenci Hakkında Açıklama Yaptı

(İSTANBUL)- TİP Parti sözcüsü Sere Kadıgil, "'ODTÜ'de görme engelli öğrenciyi darp ettiler' haberlerine konu olan kişi Türkiye İşçi Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyemiz Avukat Erkan Yıldız. Saray Darbesi'ni protesto ettikleri için polis saldırısına maruz kalan öğrencilere Ankara İl Örgütümüzle birlikte desteğe gittiği için şu an hastanede." açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi(TİP) Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadigil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ODTÜ'de darp edilen görme engelli öğrencinin Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Erkan Yıldız olduğunu belirtti. Kadıgil açıklamasında şunları kaydetti:

"'ODTÜ'de görme engelli öğrenciyi darp ettiler' haberlerine konu olan kişi Türkiye İşçi Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyemiz Avukat Erkan Yıldız. Saray Darbesi'ni protesto ettikleri için polis saldırısına maruz kalan öğrencilere Ankara İl Örgütümüzle birlikte desteğe gittiği için şu an hastanede. Gayet bilinçli bir şekilde kendisini hedef seçenlerden şikayetçi olmak üzere darp raporu alıyor. Kaşı açıldı. Bastonunu ve telefonunu kırdılar ama durumu iyi. Böyle bir günde evde oturacak değildim diyor. Herkese selamı var. Anayasa'sına değil sarayına memurluk edenler iyi bilsin ki peşini bırakmayacağız."