Tip İzmir'den Mesem Protestosu: "Yandaş Tosuncuklar mı Beslenecek, Çocuklarımız Mı?"

(İZMİR) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü, Mesleki Eğitim Merkezleri'ni (MESEM) ve bu uygulamayı protesto eden 16 parti üyesi gencin tutuklanmasını protesto etti.

TİP İzmir İl Örgütü üyeleri, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde "Çocuklar okulda aç kalıp sanayide ölmeyecek" başlığıyla gerçekleştirilen açıklamada gençler, "MESEM iptal olacak, gençler özgür kalacak" ve "Gençleri değil, katilleri yargıla" sloganları attı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya çağırdı.

İl örgütü adına basın açıklamasını gerçekleştiren Beril Aktaş, MESEM'in iptali ve okullarda bir öğün ücretsiz yemek dağıtımı için 4 Aralık Dünya Çocuk Hakları Günü'nde başlattıkları imza kampanyasında kısa sürede on birlerce imza toplandığını kaydetti. Aktaş, şunları söyledi:

"Sağır sultan duysun. Bütün halkımız meseleye el atsın. Hep birlikte çocuklarımıza umut olalım. Ülkemizin kaynakları ilkokul, ortaokul, lise çağında milyonlarca öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek sağlamaya yeter. Bugün TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi konuşuluyor. Halkın vekilleri, halkın bu talebini, bu haklı talebimizi bugün bir kez daha Meclis'te haykıracak, yurttaşlarımızın imzalarını Meclis'e sunacak. O Meclis halkın sözünü dinlemeyecekse kimin sözünü dinleyecek? Bu ay 2026 bütçesi tamamlanmış olacak. Bütçenin sadece yüzde 1,5 ile tüm çocuklarımıza okullarında bir öğün ücretsiz yemek verilebilir, içme suyu ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliriz. Patronların vergi borçlarını silmeye, yandaşlara milyonlarca liralık teşvikler dağıtmaya gücü yeten devlet çocuklarını aç mı bırakacak? Bugün bir tercih günü. Yandaş tosuncuklar mı beslenecek, çocuklarımız mı? Bütçe tosuncuklara, onların gemiciklerine, yatcıklarına, lüks arabacıklarına mı ayrılacak? Halkın çocuklarına mı?"

"Bu; çocukları ölmeye, sakat kalmaya eğitmek demek"

MESEM projesinin eğitim değil, denetimsiz çalışma ve işçi cinayeti anlamına geldiini belirten Aktaş, şöyle devam etti:

"İktidar, onun yargısı, basını, kolluk kuvveti tercihini yaptı. Biz bu ülkenin çocukları okullarında aç kalmasın, eğitimleri sırasında ölmesin diye bir seferberlik başlattık. Muhammed Samet Karaoluk, Sedat Kurt, Muhammed Kendirci, Efe Baran Kazancı, Alperen Uygun, Ulaş Dumlu, Muratcan Eryılmaz, Zekai Dikici, Ömer Çakar, Ömer Girgin… Kimisi 15 kimisi 17 yaşındaki bu çocuklar, eğitimleri sırasında MEBSEM denilen denetimsiz, işçi sağlığını hiçe sayan, çocuk düşmanı projenin kurbanı oldular. Mesleki eğitim bu değil. Mesleki eğitim haftanın dört günü 6 bin liraya, denetimsiz koşullarda sabahtan akşama kadar çocuk çalıştırmak değil. Bu; çocukları ölmeye, sakat kalmaya, dayağa, zorbalığa eğitmek demek. Çocuk işçiliğinin, en ucuz işçiliğin devlet eliyle teşvik edilmesi demek. En kötüsü çocukları bu ülkenin geleceğine küstürmek demek."

"Bizim çocuklarımızın bir masa kadar değeri yok bunlar için"

"Bu çocuk öğüten makineyi protesto eden 16 genç arkadaşlarının cezaevinde olduğunu" anımsatan Aktaş, şunları söyledi:

"Suçları neymiş? Patronlarla yapılan masalara zarar vermişler. Ama Muhammed'i, Sedat'ı, Muhammed'i, Efe'yi öldüren bu sistemin elemanlarından hiçbiri tutuklu değil. İşte bu iktidarın, onun yargısının tercihi gün gibi ortada. Bizim çocuklarımızın bir masa kadar değeri yok bunlar için. Batsın böyle düzen. Bugün bir seferberliğin ilk aşamasını tamamladık ama bu daha başlangıç. Çalışmaya devam ediyoruz. On binlerce imza, yüz binlerce imza olacak. Okullarda sağlıklı ve ücretsiz bir öğün yemek hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Mesleki eğitim yeniden düzenlenene, bu bozuk MESEM sistemi iptal edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Çocukların hakkını savunduğu için tutuklanan 16 gencin özgürlüğü için mücadeleye devam edeceğiz. Ama bu mücadeleyi sadece TİP olarak değil, tüm veliler tüm eğitimciler tüm gençler olarak verirsek kazanırız."