Türkiye İşçi Partisi: "Hrant Dink'i Saygı, Sevgi ve Özlemle Anıyoruz"

Güncelleme:
Türkiye İşçi Partisi, Hrant Dink'in öldürülmesinin 19. yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Dink'i saygı, sevgi ve özlemle anarak cinayetin faillerine karşı hesaplaşacaklarını duyurdu.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin 19. yılı dolayısıyla, "Barış içinde kardeşçe bir yaşam istediği için katledilen Hrant Dink'i saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" açıklamasını yaptı.

TİP, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 19'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Barış içinde kardeşçe bir yaşam istediği için katledilen Hrant Dink'i saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Cinayetin faillerini serbest bırakan, azmettiricilerini yargılamayan bu düzenle hesaplaşacağız. Buradasın, bizimlesin Ahparig!"

