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Erkan Baş:  Özşen Madencilik İşçilerinin Yanına, Edirne'ye Gidiyorum

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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, haklarını alamadıkları için yerin altında açlık grevine başlayan Özşen Madencilik işçilerine destek olmak amacıyla Edirne'ye gideceğini duyurdu.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, haklarını alamadıkları için yerin altında açlık grevine başlayan Özşen Madencilik işçilerine destek için Edirne'ye gideceğini açıkladı.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Madencileri ve ailelerini sahipsiz zannedenler, Saray'a sırtını dayayıp işçilere zulmetmeye kalkanlar bunun hesabını verecek. İstanbul'da toplantı halindeyken haberi aldım, sendika yöneticileriyle görüştüm. Hemen Özşen Madencilik işçilerinin yanına Edirne'ye gidiyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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