Tip: 1 Mayıs İradesi Yasaklarla, Baskılarla Engellenemez, Gözaltılar Derhal Serbest Bırakılsın

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Mecidiyeköy'den Taksim'e gitmek isteyen, aralarında Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, parti yöneticileri ile üyelerinin de bulunduğu 43 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, "1 Mayıs iradesi yasaklarla, baskılarla engellenemez. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın" denildi.

Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taksim'de kutlanacak İstanbul 1 Mayıs'ı için yürüyen, aralarında Genel Başkan Yardımcımız Doğan Ergün, Parti Meclisi üyelerimiz Deniz Öztürk, Deniz Gülşen ve parti yöneticilerimiz ile üyelerimizin de bulunduğu 43 yoldaşımızla birlikte, 350'nin üzerinde yurttaşımız polis şiddetiyle gözaltına alınmıştır. Partili avukatlarımız gözaltına alınanların durumunu yakından takip etmektedir. 1 Mayıs iradesi yasaklarla, baskılarla engellenemez. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın."

Kaynak: ANKA