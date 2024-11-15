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Tip-1 Diyabetli Çocuklar El Hijyenini Öğreniyor

Tip-1 Diyabetli Çocuklar El Hijyenini Öğreniyor
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Çorum'da Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tip-1 diyabetli çocuklar için el hijyenini öğretmek amacıyla etkinlik düzenledi. Çocuklar, bilimsel yöntemlerle el yıkama tekniklerini öğrendi.

Çorum'da Tip-1 diyabetli çocuklar, el hijyenini Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulayarak öğrendi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Kliniğinde takip edilen Tip-1 diyabetli çocuklar ve ailelerine yönelik, "Şeker Çocuklar El Hijyenini Öğreniyor" etkinliği düzenlendi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Tıp Fakültesi Multidisipliner Laboratuvarında düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Havva Nur Peltek Kendirci ve Doç. Dr. Dursun Karasartova, çocuklara el hijyeninin önemi ve doğru el yıkama teknikleri bilimsel yöntemlerle anlattı.

Kendi ellerinden kirli ve temiz örnekler alan çocuklar, Tıp Fakültesi öğrencilerinin rehberliğinde mikroskopta inceleme yaptı.

Mikroskopta yapılan incelemede ellerde gözle görülemeyen mikropları tespit eden çocuklar, doğru el hijyeninin bu mikroplarla mücadeledeki etkisini uygulayarak öğrendi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
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