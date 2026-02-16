Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı, Karasu Çayı'nda debi artışı nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı, Karasu Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı. Jandarma, park girişine ulaşımı sağlayan köprüyü güvenlik şeridiyle kapattı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından Karasu Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı geçici süreyle ziyarete kapatıldı.
Yağışlar sonrası Karasu Çayı'nı besleyen ve Tahtaköprü Barajı'na su sağlayan çaydaki debi artışı üzerine, park girişinin bulunduğu Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı'na ulaşımı sağlayan köprü jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.
Parkın su seviyesinin normale dönmesinin ardından yeniden açılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel