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Tilkiyi elleriyle besledi

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Erzurum'un Tortum ilçesinde bir vatandaş, Aksu Mahallesi'ne yiyecek bulmak amacıyla gelen tilkiyi eliyle besliyor. Tilki, her gün gelmeye başladıktan sonra yavrularına da yiyecek götürüyor.

Tilkiyi elleriyle besledi

ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Aksu Mahallesi'nde tilkiyi eliyle besleyen vatandaş ilginç görüntü oluşturdu.

Aksu Mahallesi'ne yiyecek bulmak amacıyla gelen tilkiyi elleriyle besleyen Cabbar Erdoğan, tilkinin daha sonra her gün gelmeye başladığını söyledi. Evlerinin önüne kadar gelen tilkiye kuruyemiş ve tavuk veren Erdoğan, tilkinin son geldiğinde tavuğun bir kısmını da alarak yavrularına götürdüğünü söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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