Kümese giren tilkinin tavuğu alıp götürdüğü anlar kamerada

Güncelleme:
Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde, bir tilkinin kümesten tavuk alıp götürmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

HAKKARİ'de girdiği kümesten tavuk alıp götüren tilki, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde bir kümese giren tilki, bir tavuğu alarak götürdü. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; karla kaplı bölgedeki tilkinin ağzına alıp, tavuğu götürdüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
