Kümese giren tilkinin tavuğu alıp götürdüğü anlar kamerada
Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde bir kümese giren tilki, bir tavuğu alarak götürdü. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; karla kaplı bölgedeki tilkinin ağzına alıp, tavuğu götürdüğü görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel