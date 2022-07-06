TikTok kapanıyor mu? Hayatını kaybeden kız için yeni karar

Kısa video platformu TikTok, challenge videosu çekerken hayatını kaybeden kız yüzünden yeni bir krizle karşı karşıya. 9 yaşındaki kızın "blackout challenge" yaparken boğulduğunu iddia eden aile, TikTok'a dava açtıklarını söyledi.

TikTok'ta 'blackout challenge' krizi yaşanıyor

Popüler kısa video uygulaması TikTok'taki challenge'lar yüzünden bir kişi daha hayatını kaybetti. 9 yaşındaki Arriani Jaileen Arroyo'nun video çekerken kendini boğarak öldürdüğü iddia edildi. Baba Heriberto Arroyo, odaya girdiğinde çocuğun hareketsiz olduğunu ve TikTok videosu çektiğini bildirdi.

TikTok'a açılan son davada, bazı kuralların göz ardı edildiği söylendi. Örneğin, yasalar gereği 13 yaşın altındaki kişilerin TikTok kullanması yasak. Fakat son zamanlarda yaşanan ölümlerin tamamındaki çocuklar 13 yaşından küçüktü.

TikTok'tan geri adım! Instagram benzeri özellik iptal edildi

Ayrıca platform algoritmasının 'blackout challenge' videolarını kasıtlı olarak ön plana çıkardığını söyleyen aile, çocuklarının bu challenge'ı denerken hayatını kaybettiğine inanıyor. Dava dosyasında şu ifadelere yer verildi:

TikTok, Blackout Challenge videolarının özellikle küratörlüğünü yaptı ve bilincini kaybedene kadar kendilerini boğan kullanıcıların yer aldığı videoların küçük çocuklar için uygun olduğunu belirledi.

Dava dosyasına göre TikTok, genç kullanıcıları sosyal medya kullanmaya ve dikkatlerini daha fazla çekebilecek şekilde tasarlanmış videolar izlemeye yönlendiriyor. 9 yaşındaki kızın babası, TikTok'un aile odaklı bir sosyal medya uygulaması olarak lanse edildiğini, gerçekte ise tam tersi olduğunu söyledi.

Trajik bir olay olmasına rağmen, bu, TikTok videosu çekerken ölen ilk çocuk değil. Daha önce yine 'blackout challenge' yapmaya çalışırken kendini boğan 13 yaşın altında çocuklar olduğunu görmüştük. Bu çocuklar için de ayrı davalar açıldığını hatırlatalım.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel