Tika, Suriye'de Türk Mezarlığının Restorasyonunu Tamamladı

(ANKARA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Şam'da Şeyh Muhyiddin Arabi Haziresi'nde yer alan 19. yüzyıla ait mezarlar ile 1543 tarihli en eski kabrin restorasyonunu aslına uygun olarak tamamladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "TİKA olarak, ortak kültürel mirasımızın izlerini korumak amacıyla Suriye'deki Türk mezarlığının restorasyon çalışmalarını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Şam'ın kalbindeki Şeyh Muhyiddin Arabi Haziresi'nde yer alan 19. yüzyıla uzanan mezarlar ile 1543 tarihli en eski kabir, TİKA tarafından aslına uygun şekilde ihya edildi." denildi.