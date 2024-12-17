TİKA, Pakistan'da Radyo Pakistan İçin Müze Salonu İnşa Etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın köklü radyolarından Radyo Pakistan için müze salonu inşa etti.

TİKA'nın Pakistan'daki kalkınma projelerine verdiği destek sürüyor.

Bu kapsamda, ülkenin köklü kurumlarından Radyo Pakistan bünyesinde müze salonu inşa edilerek, mikrofon, daktilo, çeşitli vericiler, mikser, telefon ve kulaklık gibi on yıllarca kullanılan çok sayıda teçhizat ve malzemenin burada sergilenmesine imkan tanındı.

Başkent İslamabad'daki açılış törenine, TİKA Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Müsteşarı Berk Ece, Eğitim Müşaviri Mehmet Toyran, Yunus Emre Enstitüsü Yetkilisi Halil Toker, Radyo Pakistan Başkanı Seyit Ahmet Şeyh ve çalışanlar katıldı.

Yaşacan, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın dünya çapında kalkınma projelerine verdiği destekleri anlattı.

TİKA İslamabad ve Karaçi ofislerinin de buradaki faaliyetleriyle iki ülke ilişkilerini geliştirdiğini belirten Yaşacan, Radyo Pakistan'ın, Pakistanlılar için çok önemli olduğunu ve ülke kültürünün korunmasında önemli roller üstlendiğini vurguladı.

Yaşacan, "Kurulduğu 1947'den bu yana Radyo Pakistan, birliğin, ilerlemenin ve değişimin sesi olmuştur. Bu müzenin kurulması Türkiye ve Pakistan ilişkilerini daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Projeyle, Pakistan'ın radyo yayıncılığı tarihine ışık tutulması ve kültürel mirasın korunması da hedefleniyor.