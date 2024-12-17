Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken Suriye açıklaması: Kendilerine B Planı yapmışlar
Türkiye Esad'ın devrileceğini biliyor muydu?
Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
Ömer Çelik'ten İbrahim Kalın-HTŞ lideri görüşmesiyle ilgili kritik açıklama: İlk değildi
İbrahim Kalın ve HTŞ lideri görüşmesiyle ilgili kritik açıklama
Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
Ünlü iş insanının şüpheli ölümü

TİKA, Pakistan'da Radyo Pakistan İçin Müze Salonu İnşa Etti

TİKA, Pakistan'da Radyo Pakistan İçin Müze Salonu İnşa Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Pakistan'ın köklü radyolarından Radyo Pakistan bünyesinde bir müze salonu inşa ederek, ülkenin radyo yayıncılığı tarihine ışık tutmayı hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın köklü radyolarından Radyo Pakistan için müze salonu inşa etti.

TİKA'nın Pakistan'daki kalkınma projelerine verdiği destek sürüyor.

Bu kapsamda, ülkenin köklü kurumlarından Radyo Pakistan bünyesinde müze salonu inşa edilerek, mikrofon, daktilo, çeşitli vericiler, mikser, telefon ve kulaklık gibi on yıllarca kullanılan çok sayıda teçhizat ve malzemenin burada sergilenmesine imkan tanındı.

Başkent İslamabad'daki açılış törenine, TİKA Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Müsteşarı Berk Ece, Eğitim Müşaviri Mehmet Toyran, Yunus Emre Enstitüsü Yetkilisi Halil Toker, Radyo Pakistan Başkanı Seyit Ahmet Şeyh ve çalışanlar katıldı.

Yaşacan, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın dünya çapında kalkınma projelerine verdiği destekleri anlattı.

TİKA İslamabad ve Karaçi ofislerinin de buradaki faaliyetleriyle iki ülke ilişkilerini geliştirdiğini belirten Yaşacan, Radyo Pakistan'ın, Pakistanlılar için çok önemli olduğunu ve ülke kültürünün korunmasında önemli roller üstlendiğini vurguladı.

Yaşacan, "Kurulduğu 1947'den bu yana Radyo Pakistan, birliğin, ilerlemenin ve değişimin sesi olmuştur. Bu müzenin kurulması Türkiye ve Pakistan ilişkilerini daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Projeyle, Pakistan'ın radyo yayıncılığı tarihine ışık tutulması ve kültürel mirasın korunması da hedefleniyor.

Kaynak: AA / Bilal Güler - Güncel
img

"Terörist" dedikleri Colani ile masaya oturup 2 milyar TL bağışladılar
img

Ünlü iş insanının şüpheli ölümü
img

Dünyanın gündemindeki adamın adı değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
Hüseyin Yücel'den Beşiktaşlıları çıldırtacak Semih ve Cenk itirafı
Kimse bilmiyordu! Beşiktaşlıları çıldırtacak Semih ve Cenk itirafı
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
Savunma Bakanı'nın verdiği işgal mesajı dikkat çekti
Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
Öldürülen Rus generalin ardından tüyleri diken diken eden açıklama
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız

Son Dakika Haberleri

FIFA yılın futbolcusu kim oldu? Yılın 11'i belli oldu Livakovic'in sakatlığı ne zaman bitecek, sahalara ne zaman dönecek? Alanyaspor Amedspor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor Amedspor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Ergin Göleli kimdir, ne iş yapıyor? İrfan Can Eğribayat Eyüpspor maçında oynayacak mı? Süte zam mı geldi? 1 litre süt ne kadar oldu? Alanyaspor Amedspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Amedspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? A Spor CANLI izle! (ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI) 17 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret açıklanabilir Suriye'nin ne kadar altını var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.