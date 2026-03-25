TİKA, sellerden etkilenen Mozambik'e insani yardım ulaştırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Mozambik'te sel felaketinden etkilenen ailelere yönelik insani yardımda bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, yoğun yağışların ardından meydana gelen sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve geçici kamplarda yaşamlarını sürdüren yaklaşık 700 kişiye, temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri ulaştırıldı.

TİKA tarafından gerçekleştirilen yardım faaliyetiyle, afetten etkilenen ailelerin acil ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlandı.

Marracuene Belediye Başkanı Shafe Sidat, bu destek dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Sidat, zor zamanlarda Mozambik halkının yanında olunmasının büyük anlam taşıdığını belirterek, yardımların doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Mozambik'te devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 18 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yerinden edilmişti.

Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsüne göre, geçen sene ve bu yıl Mozambik'te etkili olan şiddetli yağışlar, yaklaşık 1 milyon kişiyi etkiledi, 285 kişinin ölümüne neden oldu.