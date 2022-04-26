TİKA, Kırgızistan'da 2 bin kişilik iftar sofrası kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (Tika) Bişkek Program Koordinatörlüğünce, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkez İmam Serahsi Cami avlusunda 2 bin kişiye iftar verildi.

Caminin 24 küçük kubbeyle çevrelenen avlusunda, erkek ve kadınlar için ayrı ayrı yer sofrası kuruldu. Aşhanede hazırlanan iftar ikramlıklarını taşımak için gençler gönüllü oldu.

İftar sofrasında bir araya gelenlere, etli pilav, salata, ekmek, meyve, çikolata, bisküvi, hurma, meyve suyu ve su ikram edildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta, katılımcıların ramazanını tebrik etti.

Büyükelçi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın iftar sofrasında bir araya geldiklerini belirtti.

Ramazanda kardeş ve soydaşlarıyla olduklarını ifade eden Doğan, "Yardımlaşma faaliyetlerimiz devam ediyor. İnşallah bayramda da hep birlikte olacağız." dedi.

Osman Usta da TİKA'nın tüm dünyada olduğu gibi Kırgızistan'da da iftar programları düzenlediğini söyledi.

Usta, Kırgızistan'da devlet organları ve sivil toplum örgütleri iş birliğinde ramazanda 3 bin aileye gıda desteğinde bulunduklarını ve 3 bin kişiye iftar verdiklerini dile getirdi.

İftara gelenlerden Urmat Cumahanov, "Camiye namaz kılmaya geldik ve aynı zamanda iftarımızı açtık. Bugün kardeş ülkemizin TİKA adlı kurumunun iftar verdiğini öğrendik. Allah razı olsun." diye konuştu.