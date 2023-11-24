TİKA, Kamerun'da albino bireyler için siber kafe kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'da geliri albino bireyler için kullanılacak siber kafe kurdu. Kafenin işletme gelirleriyle, albino bireylerin sosyo-ekonomik seviyelerinin iyileştirilmesi ve bilgi teknolojilerine erişim olanaklarının kolaylaştırılması amaçlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'da geliri albino bireyler için kullanılacak siber kafe kurdu.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de bulunun "Albino Bireylerin Tanıtımı Derneği" (APAC) merkez binasında düzenlenen törenle, siber kafe için gerekli bütün materyal teslim edildi.

Kafenin işletme gelirleriyle, albino bireylerin sosyo-ekonomik seviyelerinin iyileştirilmesi ve bilgi teknolojilerine erişim olanaklarının kolaylaştırılması amaçlandı.

Törende konuşan TİKA Yaounde Koordinatörü Burak Özden, "TİKA olarak ülkenin çeşitli bölgelerinde 2012'den bu yana kalkınma faaliyetleri yürütmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda sağlık, eğitim, hayvancılık, tarım gibi alanlarda 150'den fazla projeyi hayata geçirdik." dedi.

Özden, siber kafeden elde edilecek işletme gelirleriyle, albino bireylerin güneşten korunmak amacıyla kullandıkları malzemelerin tedarikine yönelik bir gelir kalemi oluşturulmasını amaçladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından siber kafe hizmete açıldı.