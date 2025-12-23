Haberler

TİKA, Mozambik'te şiddet mağduru kadınlara sürdürülebilir destek sağlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TİKA, Mozambik'te fiziksel ve cinsel şiddet mağduru kadınlar için bir rehabilitasyon ve ekonomik kazanç projesi başlattı. Proje, kadınlara üretim mutfağı ve satış standı sunarak kendi emekleriyle gelir elde etmelerini amaçlıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mozambik'te, Hixikanwe Derneği çatısı altında bir araya gelen fiziksel ve cinsel şiddet mağduru kadınların sosyal ve ekonomik hayata kazandırılmasına yönelik proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında, kadınların rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlanması ve gelir elde edebilmeleri amacıyla üretim mutfağı kuruldu.

Bu altyapı ile kadınların düzenli üretim yapabilmeleri ve mesleki beceriler kazanmaları hedeflendi. Üretilen gıdaların ekonomik değere dönüştürülebilmesi için projeye satış standı da dahil edildi.

Böylece kadınlara, ürünlerini doğrudan pazarlayabilecekleri sürdürülebilir gelir modeli sunuldu.

Uygulamayla kadınların kendi emekleri üzerinden ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeleri, özgüven kazanmaları ve toplumsal hayatta daha aktif rol almaları amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an
Yok artık Barış Alper! 74 metreyi kaç saniyede koştuğuna inanamazsınız

Yok artık Barış Alper! 74 metreyi kaç saniyede koştuğuna inanamazsınız
Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak

Doktordan nefes darlığı çeken hastaya feci dayak! Sebebi de skandal
3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür geldi
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Eski karı koca otoparkta vurularak öldürüldü
title