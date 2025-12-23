TİKA, Mozambik'te şiddet mağduru kadınlara sürdürülebilir destek sağlıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mozambik'te, Hixikanwe Derneği çatısı altında bir araya gelen fiziksel ve cinsel şiddet mağduru kadınların sosyal ve ekonomik hayata kazandırılmasına yönelik proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında, kadınların rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlanması ve gelir elde edebilmeleri amacıyla üretim mutfağı kuruldu.

Bu altyapı ile kadınların düzenli üretim yapabilmeleri ve mesleki beceriler kazanmaları hedeflendi. Üretilen gıdaların ekonomik değere dönüştürülebilmesi için projeye satış standı da dahil edildi.

Böylece kadınlara, ürünlerini doğrudan pazarlayabilecekleri sürdürülebilir gelir modeli sunuldu.

Uygulamayla kadınların kendi emekleri üzerinden ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeleri, özgüven kazanmaları ve toplumsal hayatta daha aktif rol almaları amaçlanıyor.