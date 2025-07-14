TİKA'dan Doğu Kudüs'teki Görme Engellilere Destek Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), işgal altındaki Doğu Kudüs'te görme engellilere teknik donanım ve eğitim materyalleri temin etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'te görme engelli fertlere yönelik önemli bir projenin hayata geçirildiği bildirildi.

TİKA'nın desteğiyle, Nour Al-Ain Görme Engelliler ve Az Görenler Derneği'ne teknik donanım ve eğitim materyalleri temin edilerek görme engellilerin yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlandığı kaydedildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 2005 yılından bu yana yaklaşık 500 görme engelli bireye hizmet veren ve eğitimden sosyal hayata, kişisel gelişimden meslek edindirmeye kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürüten Nour Al-Ain Derneği'ne proje kapsamında beyaz bastonlar, sesli ve görüntülü büyüteçler, bilgisayar ve yazıcılar, müzik mikseri ve çeşitli ofis ekipmanlarının ulaştırıldığı aktarıldı.

Projeyle görme engelli bireylerin eğitim hayatlarına devam etmeleri, sosyal hayata daha etkin katılmaları ve toplumda kendilerine yönelik önyargıların azaltılmasının hedeflendiği ve bireylerin özgüven kazanmasının ve bağımsız hareket etmesinin teşvik edildiği belirtildi.

Nour Al-Ain Derneği'nin, yıl boyunca düzenli olarak verdiği bilgisayar ve planlama eğitimlerinin yanı sıra hareket kabiliyeti kursları, sosyal etkinlikler ve yaz kamplarıyla da görme engellilere kapsamlı destek sağladığı ve TİKA'nın katkısıyla güçlenen bu çalışmaların yalnızca bireyleri değil, onların ailelerini de olumlu yönde etkilediği kaydedildi.

TİKA'nın, Filistin genelinde engelli bireylerin eğitim, istihdam ve sosyal yaşama daha kolay erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği projelerle bölgedeki kalkınma çalışmalarına sürdürülebilir destek sunmayı devam ettirdiği aktarıldı.