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TİKA, Afganistan'daki Herat Hastanesi'ne Tıbbi Ekipman Desteği Sağladı

TİKA, Afganistan'daki Herat Hastanesi'ne Tıbbi Ekipman Desteği Sağladı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'ın Herat Bölge Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyulan tıbbi ekipmanları temin etti. Teslim törenine TİKA yetkilileri ve hastane yöneticileri katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batı vilayetlerine hizmet veren Herat Bölge Hastanesinin yoğun bakım ünitesine tıbbi ekipman desteği sağladı.

TİKA Herat Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Afganistan'da kalkınma projelerine verilen destek sürüyor.

Herat Bölge Hastanesine ihtiyaç duyulan 5 hasta yatağı, 5 hastabaşı monitörü, 1 vantilatör, 1 aspiratör cihazı, 5 laringoskop ve 1 adet 3 problu eko cihazı temin edildi.

Ekipmanların teslim törenine TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, Herat Bölge Hastanesi Müdürü Muhammed İbrahim Enis ve çok sayıda doktor katıldı.

Deniz, yaptığı konuşmada Herat sağlık müdürlüğü ve bölge hastanesinin talebi üzerine söz konusu projeyi başlattıklarını belirterek, çevre vilayetler olan Badgis, Farah, Nimruz ve Faryab gibi şehirlerden de hasta çeken hastanenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik destek sunmak istediklerini söyledi.

TİKA'nın her zaman sağlık ve eğitime önem verdiğini kaydeden Deniz, "Bundan sonra da sağlık alanındaki ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalara devam etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Herat Bölge Hastanesi Müdürü Muhammed İbrahim Enis ise şunları kaydetti:

"TİKA'nın teslim ettiği ekipman ve malzemeler gerçekten çok kaliteli. Özellikle eko cihazı bizim için hayatiydi ve yoğun bakım ünitesinde yoktu. Tüm bu malzemelerle yoğun bakım ünitesinin hayati tehlike yaşayan hastaları karşılama bakımından kapasitesi artırılmış oldu. Bunun için TİKA ve Türkiye'ye çok teşekkür ederiz."

Kaynak: AA / Bilal Güler - Güncel
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