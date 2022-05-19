TİHEK'ten, Bolu Belediyesi'nin yabancılara dolarla 'su' ve 100 bin TL'ye 'nikah' kararı hakkında 40 bin lira para cezası - Haberler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan öncülüğünde kasım ayında gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı ikinci oturumunda Türk vatandaşlarının metreküp fiyatı 2,5 TL'den aldıkları su ücretlerinin yabancılara dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancıların birbirleriyle evlenme ücretlerinin 100 bin lira olması oy çokluğuyla kabul etmişti.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Bu karar tüm ülkede tepki çekerken Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK,) yabancılara su kullanımı ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına yönelik Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatmıştı.

"AYRIMCILIK YASAĞI İHLALİ"

TİHEK, Bolu Belediye Başkanlığı'nın kentte yaşayan yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına ilişkin kararında ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti. Bolu Belediyesi hakkında 40 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.