TİHEK Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'da Görüşmelerde Bulundu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

Azerbaycan Milli Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslar için Azerbaycan'a gelen Altun'un Gafarova ile yaptığı görüşmeye Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de katıldı.

Gafarova, Altun'u yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

Azerbaycan Milli Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında da geniş ilişkilerin mevcut olduğunu belirten Gafarova, parlamentoların hem ikili zeminde hem de uluslararası parlamenter örgütler çerçevesinde başarılı işbirliği yürüttüğünü vurguladı.

Gafarova, Azerbaycan Ombudsmanlığı ile TİHEK arasındaki mevcut işbirliğinin de memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Altun da Azerbaycan'ın elde ettiği başarılardan, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden sağlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bugün dünyada insan haklarının sistematik şekilde ihlal edildiğine tanık olduklarını belirten Altun, "Ne yazık ki güçlü devletler insan haklarını yalnızca kendi çıkarlarına hizmet ettiğinde gündeme taşıyor ama başka halkların yaşadığı zulümlere sessiz kalıyor. Bu durum açık çifte standarttır ve adaletin önünde en büyük engellerden biridir." diye konuştu.

Altun, Türkiye ve Azerbaycan'ın aynı kökten gelen, ortak tarih, dil ve dini paylaşan kardeş halk olduğunu söyleyerek, "Bizim dayanışmamız yalnızca ekonomi ve siyaset alanıyla sınırlı değildir, insan hakları mücadelesinde de ortak bir irade ortaya koymamız gerekiyor. İki devlet, tek millet anlayışıyla bu sahada birlikte hareket etmek bizim sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

İnsan hakları meselesinin sadece hukuki bir konu değil, aynı zamanda ahlaki bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Altun, "Uluslararası alandaki ikiyüzlülüğe karşı birlikte mücadele ederek adaletin ve hakikatin sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.