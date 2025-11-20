Haberler

Ticari Araçlarda Kış Lastiği Denetimi Başlatıldı

Ticari Araçlarda Kış Lastiği Denetimi Başlatıldı
Güncelleme:
Gümüşhacıköy'de polis ekipleri, ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirerek kurallara uymayan sürücülere ceza kesti.

Gümüşhacıköy ilçesinde polis ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yapan Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücülerin araçlarına kış lastiği takıp takmadığını kontrol etti.

Uygulamada durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği, "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü. Ekipler, araçlarında kış lastiği kullanan sürücülere teşekkür etti.

15 Nisan 2026'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine Karaya Yolları Trafik Kanununun 65/A maddesince 5 bin 856 lira ceza uygulandı.

Ekipler, ayrıca sürücülere emniyet kemeri takmaları yönünde de uyarıda bulundu.

Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlardaki kış lastiği denetimlerinin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
