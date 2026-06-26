Bakan Bolat: Zehir Tacirlerine Karşı Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek

BAKAN BOLAT: EKİPLERİMİZ, ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI KARARLILIKLA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, '26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' nedeniyle sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Bolat, "Her yakalama, yalnızca ele geçirilen uyuşturucu değil; korunan aileler, kurtarılan gençlerimiz ve güvence altına alınan geleceğimizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 2025 Aile Yılı ve 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, yurdumuzun dört bir yanında zehir tacirlerine karşı kararlılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Güçlü istihbarat, ileri teknoloji ve ekiplerimizin fedakar çalışmalarıyla sınırlarımızda yalnızca kaçakçılık engellenmiyor; ailelerimizin huzuru, gençlerimizin geleceği ve milletimizin güvenliği de korunuyor. 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü vesilesiyle, ülkemizin geleceği için gece gündüz görev yapan tüm Gümrükler Muhafaza teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı