Gümrüklerde 1 milyar 26 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı, Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyar 26 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen risk analizi, hedefleme ve istihbarat çalışmaları kapsamında; Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, zehir tacirlerine ağır bir darbe vuruldu. Edirne, Hamzabeyli ve Sabiha Gökçen gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat birimleri tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda; 2 milyon 500 bin ecstasy, 170 bin 500 captagon, 74 kilogram esrar, 26 kilogram sentetik uyuşturucu olmak üzere toplam piyasa değeri 1 milyar 26 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler, imha edildi. Edirne ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet başsavcılıkları olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

'SIFIR TOLERANS İLKESİYLE MÜCADELE EDECEĞİZ'

Ayrıca Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uyuşturucu kaçakçılığı; bağımlılığı artıran, toplum sağlığını tehdit eden, organize suç örgütlerine finansman sağlayan ve kamu düzenini bozan küresel bir tehdit olarak değerlendirilmekte olup, Ticaret Bakanlığı olarak bu tehditle mücadele en öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, gelişmiş analiz sistemleri, etkin risk değerlendirmesi ve kesintisiz operasyon kabiliyetiyle; toplum sağlığını önceleyen, bağımlılığın her türüyle mücadeleyi esas alan kararlı çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin ekonomik güvenliğini, toplum sağlığını ve gençlerimizin geleceğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.