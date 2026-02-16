Ticaret Bakanlığı: "Ticaret Bakanlığımız, Tüketici Haklarını Koruma ve Yasa Dışı Faaliyetlerle Mücadele Etme Konusundaki Kararlılığını Sürdürecektir"

(ANKARA) – Ticaret Bakanlığı, "Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri (Influencer) Eğitimi'nin" dördüncüsünü gerçekleştirdi. Bakanlık, "Ticaret Bakanlığımız; dijital mecralarda faaliyet gösteren kişi ve kurumların rehberlik faaliyetleri ile denetim süreçlerini koordineli yürüterek, tüketici haklarını koruma ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele etme konusundaki kararlılığını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle yürütülen "Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri (Influencer) Eğitimi'nin" dördüncüsü, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Eğitim programı kapsamında Ticaret Bakanlığı temsilcileri tarafından, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat çerçevesinde tüketicilerin korunmasına yönelik düzenlemeler, Reklam Kurulu'nun yapısı, işleyişi ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal yükümlülükler, katılımcılara aktarıldı.

Sosyal medya mecralarının yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin tanıtımında araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bilgilendirmede, etkileyicilerin (influencer) bu tür içeriklerin yayılmasındaki hukuki ve cezai sorumlulukları, yasa dışı bahis reklamlarının toplum sağlığı ile ekonomik düzen üzerindeki olumsuz etkileri, söz konusu içeriklere ilişkin olarak Reklam Kurulu tarafından uygulanan idari yaptırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, eğitim programına ilişkin, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Kamu kurumları ile sosyal medya etkileyicilerini bir araya getiren bu program ile sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) mevzuata uyum bilincinin güçlendirilmesi, tüketicilerin dijital mecralardaki güvenliğinin artırılması ve sorumlu reklamcılık anlayışının dijital ekosistemin tamamına yayılması amaçlanmaktadır. Ticaret Bakanlığımız; dijital mecralarda faaliyet gösteren kişi ve kurumların rehberlik faaliyetleri ile denetim süreçlerini koordineli yürüterek, tüketici haklarını koruma ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele etme konusundaki kararlılığını sürdürecektir."