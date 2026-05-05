Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan Burger King Şubesine Ceza: "Hiçbir Anne ve Çocuk Mekandan Dışlanamaz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, bir Burger King şubesinde anne ve kızına maddi durumlarının iyi olmaması gerekçe gösterilerek servis yapılmaması üzerine yapılan incelemede, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmeye idari para cezası uygulandığını bildirdi.


(ANKARA)-

Ticaret Bakanlığı, bir Burger King şubesinde anne ve kızına maddi durumlarının iyi olmaması gerekçe gösterilerek servis yapılmaması üzerine yapılan incelemede, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmeye idari para cezası uygulandığını bildirdi.




Ticaret Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından bir Burger King şubesinde, maddi durumu yetersiz bir anne ile kızına restoranda yemek servisi yapılmak istenmemesine ilişkin açıklama yaptı. Ticaret Bakanlığı, açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu tablo, hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir çocuk, hiçbir anne; 'burada oturamazsın' denilerek bir mekandan dışlanamaz. Böyle bir hareket, vicdanen kabul edilemez olduğu gibi; ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır."

Konu Ticaret Bakanlığı olarak tarafımızca ciddiyetle ele alınmış, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz aynı gün, söz konusu restoranta denetim gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bahsi edilen olayla ilgili 'Haksız Ticari Uygulama' kapsamında ilgili durum tutanak altına alınarak, Ticaret Bakanlığımız Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne (Reklam Kurulu ) gönderilmek üzere kayıt altına alınmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşımızın ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."



Kaynak: ANKA
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki

Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Dursun Özbek 4 ismi 'Güle güle' dedi! Yeni sezonda yoklar

Özbek 4 ismi "Güle güle" dedi! Yeni sezonda yoklar
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki

Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki
Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı

Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı
32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde