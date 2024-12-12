Tibet Maskesi Geleneği Yaşatılıyor

LHASA, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde, Tibet maskesi yapım tekniğinin bir mirasçısı olan Shilok, yontma, katmanlama, havayla kurutma ve boyama gibi zaman alıcı işlemlerden geçirerek bu geleneksel sanatı yaşatıyor ve nesilden nesile aktarıyor.

2012 yılında yerel yönetimin yardımıyla Tibet opera maskeleri yapımı için bir kooperatif kuran ve çıraklarıyla birlikte burada çalışmaya başlayan Shilok, "Siparişlerimizin çoğu Tibet opera topluluklarından geliyor" dedi.

Kooperatif son yıllarda yerel halkın maske yapım becerilerini öğrenmesine olanak tanıyarak ve istihdam fırsatları yaratarak, somut olmayan kültürel mirasların korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulundu.