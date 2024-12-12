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Tibet Maskesi Geleneği Yaşatılıyor

Tibet Maskesi Geleneği Yaşatılıyor
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Xizang Özerk Bölgesi'nde Shilok, geleneksel Tibet maskesi yapımını sürdürüyor. 2012 yılında kurduğu kooperatifle yerel halkın becerilerini geliştiren Shilok, bu sanatı nesilden nesile aktarmayı hedefliyor.

LHASA, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde, Tibet maskesi yapım tekniğinin bir mirasçısı olan Shilok, yontma, katmanlama, havayla kurutma ve boyama gibi zaman alıcı işlemlerden geçirerek bu geleneksel sanatı yaşatıyor ve nesilden nesile aktarıyor.

2012 yılında yerel yönetimin yardımıyla Tibet opera maskeleri yapımı için bir kooperatif kuran ve çıraklarıyla birlikte burada çalışmaya başlayan Shilok, "Siparişlerimizin çoğu Tibet opera topluluklarından geliyor" dedi.

Kooperatif son yıllarda yerel halkın maske yapım becerilerini öğrenmesine olanak tanıyarak ve istihdam fırsatları yaratarak, somut olmayan kültürel mirasların korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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