Tibet Budizminde Geshe Lharampa Unvanı İçin Sınav Süreci Başladı

LHASA, 26 Haziran (Xinhua) -- Çeşitli manastırlardan gelen 13 keşiş an itibarıyla Tibet Budizminin Gelug ekolündeki ezoterik öğretilerde en yüksek akademik dereceyi temsil eden Geshe Lharampa unvanı için ön sınav sürecinden geçiyor.

Tibetçede "aydın" anlamına gelen Geshe Lharampa, modern eğitimdeki doktora derecesine karşılık geliyor.