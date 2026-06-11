Haberler

THY Uçağının Kanadı Antalya Havalimanı'nda Radar Anten Direğine Temas Etti: 267 Yolcu Güvenli Şekilde Tahliye Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Antalya seferini yapan Boeing 777 tipi uçağı, park yerine yanaşırken sağ kanadıyla yer radar anten direğine temas etti. 267 yolcu güvenli şekilde tahliye edilirken, bir yolcu hafif yaralandı.

(İSTANBUL) - Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Antalya seferini yapan yolcu uçağının, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaştığı sırada sağ kanadı yer radar anten direğine temas etti. Uçakta bulunan 267 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TK2430 sayılı İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 tipi uçağın park yerine yanaşması sırasında olayın yaşandığını bildirdi.

Üstün, uçakta bulunan 267 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.

Olayda hafif yaralanan bir yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşan Üstün, teknik inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: ANKA
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

İran'ın tehdidi işe yaradı, Trump anında geri adım attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntü!

Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası'nda kırmızı alarm

Dünya Kupası'nda kırmızı alarm!
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger görevden uzaklaştırıldı

Rüşvetten hapis alan belediye başkanı hakkında yeni karar

'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

İsrail medyasında Erdoğan için atılan manşete bakın

Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak

Kurultay için kararını verdi