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THY uçağı teknik arıza nedeniyle Batman Havalimanı'na acil iniş yaptı

THY uçağı teknik arıza nedeniyle Batman Havalimanı'na acil iniş yaptı

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İstanbul seferini yapan THY'ye ait TK2657 sefer sayılı yolcu uçağı, teknik bir arıza uyarısı üzerine Batman Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak kontrollerin ardından yeniden İstanbul'a hareket etti.

- SİİRT- İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait TK2657 sefer sayılı yolcu uçağı, teknik bir arıza uyarısı üzerine Batman Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak kontrollerin ardından yeniden İstanbul'a hareket etti.

THY'nin TK 2657 sefer sayılı uçağı, İstanbul seferini yapmak için Siirt Havalimanı'ndan saat 11.40'ta kalkış yaptı. Uçak, teknik arıza uyarısı üzerine, kalkıştan kısa süre bir sonra Batman Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak, kontrolleri yapıldıktan sonra İstanbul'a gitmek için yeniden havalandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bayram Ayhan - Güncel

Türk Hava Yolları Batman Havalimanı İstanbul Güncel Haberler

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