THY Kabin Amiri Onur Aykanat'ın Cenazesi Toprağa Verildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet kazasında hayatını kaybeden THY Kabin Amiri Onur Aykanat'ın cenazesi Eyüpsultan Camisi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) Kabin Amiri Onur Aykanat'ın cenazesi toprağa verildi.
Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Aykanat'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.
Taziyeleri kabul eden Aykanat'ın yakınlarının güçlükle ayakta durabildikleri görüldü.
Onur Aykanat'ın cenazesi, namazın ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.