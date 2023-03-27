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Türk Hava Yolları, protestolarla yangın yerine dönen İsrail'e uçuşlarını iptal etti

Güncel Haberler

İsrail'deki yargı reformu tartışmalarıyla başlayan gösteriler sonrası Ben Gruion Havalimanı'nda da grev başlatıldı. Türk Hava Yolları (THY) grev nedeniyle İsrail'e uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü.

GREV NEDENİYLE SEFERLER DURDURULDU

İsrail'in uluslararası havalimanı Ben Gurion'da hükümetin yargı düzenlemesine tepki olarak başlatılan grev nedeniyle seferler durduruldu.

THY'NİN BUGÜNKÜ SEFERLERİ İPTAL

Gelişmeler üzerine THY'nin bugün yapılması planlanan TK-786 İstanbul- Tel Aviv, TK-787 Tel Aviv-İstanbul, TK -794 İstanbul-Tel Aviv, TK- 795 Tel Aviv-İstanbul, TK -7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv, TK- 7709 Tel Aviv- Sabiha Gökçen seferleri iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Hava Yolları Tel Aviv İsrail Güncel Haberler

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