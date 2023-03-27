Türk Hava Yolları, protestolarla yangın yerine dönen İsrail'e uçuşlarını iptal etti

İsrail'deki yargı reformu tartışmalarıyla başlayan gösteriler sonrası Ben Gruion Havalimanı'nda da grev başlatıldı. Türk Hava Yolları (THY) grev nedeniyle İsrail'e uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.