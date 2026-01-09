Haberler

THY, İran'ın 3 kentine planlanan 17 seferi iptal etti

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Uçuşların güncel durumunun "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" internet adresinden takip edilebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
