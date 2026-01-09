THY, İran'ın 3 kentine planlanan 17 seferi iptal etti
Türk Hava Yolları, İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY), İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine bugün ve yarın yapılması planlanan toplam 17 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.
THY'den yapılan açıklamada, "İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Uçuşların güncel durumunun "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" internet adresinden takip edilebileceği kaydedildi.
