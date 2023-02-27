THY AFETZEDE ÖĞRENCİLERE İŞ İLANI AÇTI

TÜRK Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremden etkilenen afetzede öğrenciler için part time iş ilanı açtı.

THY resmi internet sitesinde yer alan ilana göre sadece depremden etkilenen 11 ilde bulunan afetzede öğrenciler başvuru yapacak.

BAŞVURUYU SADECE AFETZEDE ÖĞRENCİLER YAPABİLİYOR

THY'de afetzede öğrenciler için açılan iş ilanında 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde kendisi ve/ya 1. dereceden yakını (anne, baba ya da kardeş) 'afetzede' olarak değerlendirilen adaylar, 11 ilin dışında okuyan ve 1. dereceden yakını (anne, baba ya da kardeş) 'afetzede' olarak değerlendirilen adaylarımız sürece başvuru yapabilecek.