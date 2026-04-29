THY, 2026 yılının ilk çeyreğinde 9 milyar 915 milyon lira kar açıkladı

TÜRK Hava Yolları (THY) 2026 yılının ilk çeyreğinde 9 milyar 915 milyon lira kar açıkladı.

THY, 2026 yılı ilk çeyreğinin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu 'na (KAP) açıkladı. Yapılan açıklamaya göre havayolu şirketi yılın ilk çeyrek sonuçlarına göre, satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 arttırarak 257,961 milyar liraya yükseltti. Brüt kar 21,568 milyar lira ile yüzde 84 artış gösterirken, FAVÖK 21,261 milyar liraya çıkarak yüzde 109 büyüdü. Net Dönem Karı ise 9,915 milyar lira olarak gerçekleşti (2025/3: -1,818 milyar lira). Bilanço tarafında toplam varlıklar 2,158 milyar liraya (yüzde 8 artış), özkaynaklar ise 966,388 milyar liraya (yüzde 6 artış) yükseldi.

PİLOT VE KABİN MEMURU SAYISI DA ARTTI

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan THY, 2026 yılı hem uçuş ağını hem de uçak filosunu genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda pilot ve kabin memuru sayısında da artış gözlemlendi. Havayolunda pilot ve pilot adayı sayısı 8 bin 166, kabin memuru sayısı ise 16 bin 211'e yükseldi. Şirkette çalışan sayısı ise bir önceki yıla oranla yüzde 3 artışla 36 bin 593 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

