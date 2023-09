The Witcher: Path of Destiny Oyunu Hayranlarıyla Buluşuyor

CD Projekt Red, Go On Board işbirliğiyle The Witcher: Path of Destiny adlı yeni bir masa ve kart oyunu çıkarıyor. Oyun, Andrzej Sapkowski'nin romanlarına dayanıyor ve Geralt gibi sevilen karakterleri içeriyor. Oyuncuları sürükleyici bir hikayeye ve strateji odaklı bir sisteme sahip olan oyun, ekim ayında piyasaya sürülecek.

CD Projekt Red, Go On Board işbirliğiyle bir efsane geliyor. The Witcher : Path of Destiny bire beş oyunculu olacak. Ayrıca rekabetçi masa ve kart oyunu olarak çıkacak. Yeni piyasaya sürülecek olan oyunun konusu ise Andrzej Sapkowski'nin romanlarına dayanıyor. Ayrıca hikayesiyle oyuncuları içine alacak oyun birçok sürprizi de beraberinde getiriyor. Aralarında Geralt'ın da bulunduğu, The Witcher 3: Wild Hunt'ta yer alan hayranların en sevdiği karakterler, geri dönecekler.

The Witcher: Path of Destiny ekim ayında hayranlarıyla buluşacak!

Masa oyunu The Witcher: Path of Destiny, bir sürü sürprizi de beraberinde getiriyor. Oyuncuları sürükleyici bir karanlık hikayesinin oyunun derinliklerine çekecek. Karmaşık, strateji odaklı bir sisteme sahip olduğu için sizi adeta bambaşka bir evrende yolculuğa çıkaracak.

Oyuncular, karakterlerin güçlerini ve yeteneklerini kullanabilecek. Ayrıca hikayenin nasıl biteceğine oyuncular kara verecek. Evet yanlış duymadınız yaptığınız hamleler sayesinde hikayenin gidişatı sizin ellerinizde. Ancak şunu unutmayın! Yalnızca biriniz kahraman olacak.

Benzersiz figürler de oyuna dahil olacak. Her karakterin kendine has teması olacak. Nasıl yani derseniz karakter jetonları, başlangıç ??kartları, oyuncu tahtası, yetenek jetonları her karakter için özgün olacak. Örneğin Yennefer'in seti mor, Geralt ve Ciri'nin seti Witcher zırhlarına uygun şekilde kahverengi, Dandelion'ın seti pembe ve Vesemir'in seti mavi olacak.

Peki ne zaman başlayacak? The Witcher: Path of Destiny, kitlesel fonlama kampanyası Gamefound'da 9 Ekim'de başlayacak.7 Kasım'a kadar sürecek. CD Projekt Red önceden The Witcher: Old World için Go On Board ile ortaklık yapmıştı. Hayranları bir araya getirmek için yapılan bu işbirliği başarıya ulaşmıştı. Anlaşılan o ki Path of Destiny için ortaklık devam edecek.

CD Projekt Red, yeni bir masa oyununun yanı sıra serinin bir sonraki oyunu için de çalışıyor. Yani The Witcher 4. Oyun hakkında pek bir şey açıklanmadı. Ancak Unreal Engine 5 ile geliştirileceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca bildiğimiz bir şey daha var. O da The Witcher dünyasında yeni bir hikayeyi takip edecek.