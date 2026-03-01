Kenan Şener'in Gözaltına Alınması... Türkiye Gazeteciler Sendikası: Gazeteciler Derhal Serbest Bırakılsın

(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Coğrafyamızda patlak veren bir savaşla yakından ilgili bir konuda işini yapan gazetecilerin gözaltına alınması kabul edilemez. Meslektaşlarımızın yanındayız. Gazeteciler derhal serbest bırakılsın" açıklamasını yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlattığı sıralarda, gazetecilik gereği 'İncirlik Hava Üssü'nde operasyon hareketliliği' başlığıyla yapılan canlı yayın sonrası Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer ve Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen gözaltına alındı. Coğrafyamızda patlak veren bir savaşla yakından ilgili bir konuda işini yapan gazetecilerin gözaltına alınması kabul edilemez. Meslektaşlarımızın yanındayız. Gazeteciler derhal serbest bırakılsın."

Kaynak: ANKA