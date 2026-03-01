Haberler

Kenan Şener'in Gözaltına Alınması... Türkiye Gazeteciler Sendikası: Gazeteciler Derhal Serbest Bırakılsın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Gazeteciler Sendikası, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ve diğer gazetecilerin gözaltına alınmasını kınadı. Savaşla ilgili haber yapan gazetecilerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Coğrafyamızda patlak veren bir savaşla yakından ilgili bir konuda işini yapan gazetecilerin gözaltına alınması kabul edilemez. Meslektaşlarımızın yanındayız. Gazeteciler derhal serbest bırakılsın" açıklamasını yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlattığı sıralarda, gazetecilik gereği 'İncirlik Hava Üssü'nde operasyon hareketliliği' başlığıyla yapılan canlı yayın sonrası Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer ve Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen gözaltına alındı. Coğrafyamızda patlak veren bir savaşla yakından ilgili bir konuda işini yapan gazetecilerin gözaltına alınması kabul edilemez. Meslektaşlarımızın yanındayız. Gazeteciler derhal serbest bırakılsın."

Kaynak: ANKA
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de
Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...

Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra gözler Çin'e çevrilmişti! İlk tepki geldi

Ne diyecekleri merak ediliyordu! Tepkileri bir tarafı memnun etmeyecek