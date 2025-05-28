TGC'den Gazetecilere Yönelik Saldırıya Kınama

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından haber çalışması yapan gazetecilere yönelik saldırıyı kınadı.

TGC'nin açıklamasında, kamuoyunu etkileyen her olayın ardından gazetecilere yapılan saldırıların halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik olduğunun unutulmaması gerektiği vurgulandı.

Son olarak Haber Global'de görev yapan muhabir Azra Sözcü ve kameraman Alperen Ulukuş'un, Güngören'deki bir büfede meydana gelen patlamayla ilgili haber takibi yaparken saldırıya uğradığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Meslektaşlarımıza yapılan saldırının görüntüleri kamuoyuna yansımıştır. Saldırının sorumlularının en kısa sürede bulunmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. Gazetecilik suç değildir ancak gazetecilere saldırı suçtur. Meslektaşlarımıza 'Geçmiş olsun.' diyoruz. Hedef gösterilen, saldırıya uğrayan tüm meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."