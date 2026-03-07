Haberler

Külliye'de ramazan' etkinlikleri kapsamında 'Teşkilat' dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında, 'Teşkilat' dizisi oyuncuları hayranlarıyla bir araya gelerek sohbet etti, imza dağıttı ve fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında bugün "Teşkilat" dizisinin oyuncuları sevenleriyle bir araya geldi.

Dizide, "Hilal Turhantürk" karakterini canlandıran Rabia Soytürk, "Bahar" rolündeki Buçe Buse Kahraman, "Korkut Sönmezay" karakterini canlandıran Yunus Emre Yıldırımer ve "Hamdi Karaçay"ı oynayan Murat Han sevenleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve imza verdi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
